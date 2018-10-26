Українські порти втратили мільярд гривень через РФ в Азовському морі, - Омелян

Фото: Володимир Омелян (РБК-Україна)

Маріупольський порт був змушений перейти на чотириденний робочий тиждень

Українські порти зазнали понад мільярд гривень збитків через дії Росії в Азовському морі. Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає РБК-Україна з посиланням на «Радіо Свобода».

"Маріупольський порт був змушений перейти на чотириденний робочий тиждень. Ми бачимо постійні зупинки українських, іноземних кораблів в Азовському морі, Керченській протоці, аж до того, що судновласники зазнають збитків через простій кораблів", - розповів Омелян.

Він пояснив, що це близько 15-50 тисяч доларів на добу, а середній час затримки кораблів сягає понад 30 годин.

Омелян підкреслив, що це втрати не тільки України, а і європейських платників податків, оскільки продукція з цих портів йшла на ринки Європи.

Нагадаємо, Європейський парламент у четвер, 25 жовтня, ухвалив резолюцію щодо ситуації в Азовському морі, згідно з якою, в разі загострення ситуації санкції проти РФ будуть посилені.