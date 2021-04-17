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Украинские пограничники провели учения в районе ООС

Новина українською → Суббота 17 апреля 2021 14:42
Украинские пограничники провели учения в районе ООС Фото: пограничники проводят тренировки на Донбассе (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: РБК-Украина

В Донецкой области военнослужащие Госпогранслужбы провели учения. Они тренировали действия в оборонительном бою.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Военнослужащие отработали выдвижение в определенный район, тактические элементы обороны и стрельбу из штатного оружия подразделения.

Во время выдвижения в район учений, экипажи боевых машин совершили марш по пересеченной местности. Экзамен весенним бездорожьем прошли водители и техника, которые доставили подразделение в определенный район.

Расчеты станковых и противотанковых гранатометов провели учебно-боевые стрельбы, а их командиры тренировались в управлении огнем с отражения нападения противника.

Кроме стрельб, значительное внимание в ходе учений было уделено и тренировке тактики действий. Также провели занятия по охране и обороне позиций, с обязательным обустройством полевых укреплений.

Кроме того, отрабатывали тактическую медицину.

Фото: обучение пограничников (facebook.com/pressjfo.news)

Ранее сообщалось, что в приграничной Сумской области с 16 апреля начинаются антитеррористические учения Службы безопасности Украины.

Кроме того, вблизи оккупированного Крыма украинские военные учатся противодействовать наступления условного противника.

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