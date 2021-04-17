Украинские пограничники провели учения в районе ООС
В Донецкой области военнослужащие Госпогранслужбы провели учения. Они тренировали действия в оборонительном бою.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Военнослужащие отработали выдвижение в определенный район, тактические элементы обороны и стрельбу из штатного оружия подразделения.
Во время выдвижения в район учений, экипажи боевых машин совершили марш по пересеченной местности. Экзамен весенним бездорожьем прошли водители и техника, которые доставили подразделение в определенный район.
Расчеты станковых и противотанковых гранатометов провели учебно-боевые стрельбы, а их командиры тренировались в управлении огнем с отражения нападения противника.
Кроме стрельб, значительное внимание в ходе учений было уделено и тренировке тактики действий. Также провели занятия по охране и обороне позиций, с обязательным обустройством полевых укреплений.
Кроме того, отрабатывали тактическую медицину.
Фото: обучение пограничников (facebook.com/pressjfo.news)
Ранее сообщалось, что в приграничной Сумской области с 16 апреля начинаются антитеррористические учения Службы безопасности Украины.
Кроме того, вблизи оккупированного Крыма украинские военные учатся противодействовать наступления условного противника.