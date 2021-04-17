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Українські прикордонники провели тренування в районі ООС

Новость на русском → Субота 17 квітня 2021 14:42
Українські прикордонники провели тренування в районі ООС Фото: прикордонники проводять тренування на Донбасі (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: РБК-Україна

У Донецькій області військовослужбовці Держприкордонслужби провели навчання. Вони тренували дії в оборонному бою.

Про це повідомили у прес-центрі ООС.

Військовослужбовці відпрацювали висування у визначений район, тактичні елементи оборони та стрільбу зі штатної зброї підрозділу.

Під час висування в район навчань, екіпажі бойових машин здійснили марш по пересіченій місцевості. Іспит весняним бездоріжжям пройшли водії та техніка, які доставили підрозділ у визначений район.

Розрахунки станкових та протитанкових гранатометів провели навчально-бойові стрільби, а їх командири тренувались в управлінні вогнем з відбиття нападу противника.

Крім стрільб, значну увагу в ході навчань було приділено і тренуванню тактики дій. Також провели заняття з охорони й оборони позицій, з обов’язковим облаштуванням польових укріплень.

Крім того, відпрацьовували тактичну медицину.

Фото: навчання прикордонників (facebook.com/pressjfo.news)

Раніше повідомлялося, що у прикордонній Сумській області із 16 квітня починаються антитерористичні навчання Служби безпеки України.

Крім того, поблизу окупованого Криму українські військові навчаються протидіяти наступу умовного противника.

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