Українські прикордонники провели тренування в районі ООС
У Донецькій області військовослужбовці Держприкордонслужби провели навчання. Вони тренували дії в оборонному бою.
Про це повідомили у прес-центрі ООС.
Військовослужбовці відпрацювали висування у визначений район, тактичні елементи оборони та стрільбу зі штатної зброї підрозділу.
Під час висування в район навчань, екіпажі бойових машин здійснили марш по пересіченій місцевості. Іспит весняним бездоріжжям пройшли водії та техніка, які доставили підрозділ у визначений район.
Розрахунки станкових та протитанкових гранатометів провели навчально-бойові стрільби, а їх командири тренувались в управлінні вогнем з відбиття нападу противника.
Крім стрільб, значну увагу в ході навчань було приділено і тренуванню тактики дій. Також провели заняття з охорони й оборони позицій, з обов’язковим облаштуванням польових укріплень.
Крім того, відпрацьовували тактичну медицину.
Фото: навчання прикордонників (facebook.com/pressjfo.news)
Раніше повідомлялося, що у прикордонній Сумській області із 16 квітня починаються антитерористичні навчання Служби безпеки України.
Крім того, поблизу окупованого Криму українські військові навчаються протидіяти наступу умовного противника.