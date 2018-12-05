Украинские пограничники получили техническую помощь от Норвегии на 6,5 млн гривен

Фото: встреча пограничников с представителями правительства Норвегии (dpsu.gov.ua)

В частности, получили дозиметры, спектрометры, защитные костюмы и противогазы

Житомирский пограничный отряд получил оборудование для обнаружения ядерных материалов и радиоактивных веществ от представителей правительства Норвегии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Как отмечается, передача технической помощи состоялась в соответствии с ряда соглашений о сотрудничестве между правительствами обеих стран.

Пограничники получили техническое оборудование, в том числе дозиметры, спектрометры, защитные костюмы, противогазы и т. д. на общую сумму более 6,5 млн гривен.

"Приборы предоставляют возможность выявлять специальные ядерные материалы, радиоактивные вещества промышленного, медицинского характера и другие материалы, которые могут быть источниками ионизирующего излучения. Средства обнаружения радиоактивных источников обеспечивают предоставление сигнала тревоги, вызываемых источниками гамма, нейтронного и гамма/нейтронного излучения и альфа, бета-загрязнения, а также проведения спектрального анализа источника и его идентификацию", - обяснил начальник отделения РХБ защиты и экологической безопасности Житомирского отряда Сергей Козубенко

Фото: полученное оборудование (dpsu.gov.ua)

Также отмечается, что оборудование позволит охранникам границы в обязательном порядке осуществлять проверку при въезде и выезде из Украины, лиц, грузов и транспортных средств на наличие в них запрещенных для перемещения через границу материалов. Также послужат частью экипировки пограничников во время пребывания на загрязненной территории, которая пострадала в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины получит еще 5 млрд гривен на укрепление обороноспособности из нераспределенного остатка конфискованных за коррупцию средств.

Кроме того, в госбюджете на 2019 год предусмотрены дополнительные расходы для Министерства обороны. В частности, на обеспечение живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз и составов Вооруженных сил Украины дополнительно выделяется 1 млрд грн.