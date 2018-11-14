Минобороны получит 5 млрд гривен на укрепление обороноспособности

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сумму выделят из нераспределенного остатка конфискованных за коррупцию средств

Министерство обороны Украины получит еще 5 млрд гривен на укрепление обороноспособности из нераспределенного остатка конфискованных за коррупцию средств. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

На сегодняшнем заседании Кабмин утвердил сумму в 5 млрд гривен, полученную в 2017 году от реализации конфискованного за коррупцию имущества, на повышение обороноспособности. Также сообщается, что из этой суммы 4 млрд гривен направят на закупку и модернизацию вооружения и военной техники. Остальные средства - на строительство военных объектов для безопасности арсеналов, баз и складов Вооруженных сил Украины.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее на заседании правительства министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что считает недостаточным уровень финансирования сектора обороны в бюджете-2019. Он также отметил, что главным приоритетом должна оставаться закупка нового вооружения и техники.

После этого премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал проведение проверок эффективности расходования средств в сфере обороны.