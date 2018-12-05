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Українські прикордонники отримали технічну допомогу від Норвегії на 6,5 млн гривень

Новини » Політика    05.12.2018 - 17:32
Українські прикордонники отримали технічну допомогу від Норвегії на 6,5 млн гривень
Фото: зустріч прикордонників з представниками уряду Норвегії (dpsu.gov.ua)

Зокрема, отримали дозиметри, спектрометри, захисні костюми та протигази

Житомирський прикордонний загін отримав обладнання для виявлення ядерних матеріалів і радіоактивних речовин від представників уряду Норвегії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Як зазначається, передача технічної допомоги відбулася у відповідності до низки угод про співробітництво між урядами обох країн.

Прикордонники отримали технічне обладнання, зокрема дозиметри, спектрометри, захисні костюми, протигази тощо на загальну суму понад 6,5 млн гривень.

"Прилади надають можливість виявляти спеціальні ядерні матеріали, радіоактивні речовини промислового, медичного характеру та інші матеріали, що можуть бути джерелами іонізуючого випромінювання. Засоби виявлення радіоактивних джерел забезпечують надання сигналу тривоги, що викликаються джерелами гамма, нейтронного та гамма/нейтронного випромінювання та альфа, бета-забруднення, а також проведення спектрального аналізу джерела та його ідентифікацію" - пояснив начальник відділення РХБ захисту та екологічної безпеки Житомирського загону Сергій Козубенко.

Українські прикордонники отримали технічну допомогу від Норвегії на 6,5 млн гривеньФото: отримане обладнання (dpsu.gov.ua)

Також зазначається, що устаткування дозволить охоронцям кордону в обов’язковому порядку здійснювати перевірку, при в’їзді та виїзді з України, осіб, вантажів та транспортних засобів на наявність в них заборонених для переміщення через кордон матеріалів. Також слугуватимуть частиною екіпіровки прикордонників під час перебування на забрудненій території, яка постраждала в наслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони України отримає ще 5 млрд гривень на зміцнення обороноздатності з нерозподіленого залишку конфіскованих за корупцію коштів.

Крім того, у держбюджеті на 2019 рік передбачені додаткові видатки для Міністерства оборони. Зокрема, на забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів Збройних сил України додатково виділяється 1 млрд грн.

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