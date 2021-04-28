Украинские пограничники отработали учения по боевой подготовке в зоне ООС

На Донбассе провели учебно-методические сборы с узкопрофильными специалистами боевого направления Донецкого пограничного отряда. Они приняли участие в мероприятиях боевой подготовки.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Условия и задачи пограничников были максимально приближены к реальным. Среди учебных вопросов - тактические эпизоды боевого применения пограничных подразделений.
По программе сборов в комплексе отрабатывались огневая, тактическая и инженерная подготовки. То есть, пограничники кроме непосредственно стрельб, имели возможность усовершенствовать способы скрытого передвижения во время ведения боя, занятия выгодных огневых позиций. В то же время, командирское звено тренировалось руководить маневрами подразделений.
Фото: обучение пограничников (facebook.com/pressjfo.news)
Ранее Украина заявила о завершение военных учений на морском направлении.
РБК-Украина писало, что на одном из полигонов Донецкой области танковые подразделения ВС Украины совместно с представителями Национальной гвардии провели боевое слаживание.