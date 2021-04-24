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Украина провела масштабные учения с участием кораблей и береговой артиллерии

Новина українською → Киев, Суббота 24 апреля 2021 16:11
Украина провела масштабные учения с участием кораблей и береговой артиллерии Фото: Украина провела учения возле границы (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Украина заявила о завершении военных учений на морском направлении. Подразделения Военно-морских сил ВСУ провели тренировки по усилению обороны совместно с Государственной пограничной службой и Воздушными силами страны.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.

В тренировках приняли участие: корабли, береговая артиллерия, морская пехота национального флота, военная авиация и подразделения Государственной пограничной службы Украины.

Целью учений было углубление взаимодействия между ведомствами и различными видами войск.

"Дело защиты государства с моря, воздуха и суши является нашей общей задачей", - заявил командующий ВМС страны Алексей Неижпапа.

Фото: Украина провела учения возле границы (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Накануне командование объединенных сил Вооруженных сил Украины сообщило об учениях противовоздушной обороны ВСУ, которые проходят на одном из полигонов Херсонской области, граничащей с Крымом.

В тренировках участвуют боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов и расчеты зенитных установок, основное внимание уделяется инженерному оборудованию огневых позиций.

Напомним, накануне министр обороны России Сергей Шойгу объявил об отводе войск из оккупированного Крыма и восточной границы Украины. По разным оценкам, Россия стянула от 100 до 150 тысяч военных к границе.

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