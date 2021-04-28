RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Українські прикордонники відпрацювали навчання з бойової підготовки в зоні ООС

Автор: РБК-Україна

На Донбасі провели навчально-методичні збори з вузькопрофільними спеціалістами бойового спрямування Донецького прикордонного загону. Вони взяли участь в заходах бойової підготовки.

Про це повідомили в прес-центрі ООС.

Умови та задачі прикордонників були максимально наближені до реальних. Серед навчальних питань - тактичні епізоди бойового застосування прикордонних підрозділів.

За програмою зборів в комплексі відпрацьовувались вогнева, тактична та інженерна підготовки. Тобто, прикордонники крім безпосередньо стрільб, мали змогу вдосконалити способи прихованого пересування під час ведення бою, зайняття вигідних вогневих позицій. Водночас, командирська ланка тренувалась керувати маневрами підрозділів.

Фото: навчання прикордонників (facebook.com/pressjfo.news)

Раніше Україна заявила про завершення військових навчань на морському напрямку.

РБК-Україна писало, що на одному з полігонів Донецької області танкові підрозділи ЗС України спільно з представниками Національної гвардії провели бойове злагодження.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ученияООС