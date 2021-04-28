Українські прикордонники відпрацювали навчання з бойової підготовки в зоні ООС

На Донбасі провели навчально-методичні збори з вузькопрофільними спеціалістами бойового спрямування Донецького прикордонного загону. Вони взяли участь в заходах бойової підготовки.
Про це повідомили в прес-центрі ООС.
Умови та задачі прикордонників були максимально наближені до реальних. Серед навчальних питань - тактичні епізоди бойового застосування прикордонних підрозділів.
За програмою зборів в комплексі відпрацьовувались вогнева, тактична та інженерна підготовки. Тобто, прикордонники крім безпосередньо стрільб, мали змогу вдосконалити способи прихованого пересування під час ведення бою, зайняття вигідних вогневих позицій. Водночас, командирська ланка тренувалась керувати маневрами підрозділів.
Фото: навчання прикордонників (facebook.com/pressjfo.news)
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РБК-Україна писало, що на одному з полігонів Донецької області танкові підрозділи ЗС України спільно з представниками Національної гвардії провели бойове злагодження.