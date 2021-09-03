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Украинские ПХГ уже заполнены на 60%. Сколько газа планируется закачать до начала сезона

Автор: Александр Белоус

По состоянию на 1 сентября 2021 года в подземных хранилищах (ПХГ) Украины накоплено более 18,16 млрд кубометров. Это 58,7% общей вместимости ПХГ, что соответствует среднему уровню наполненности газохранилищ Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины".

Как отмечается в сообщении, к началу отопительного сезона "Нафтогаз" планирует накопить более 19 млрд кубометров газа в ПХГ.

"Мы готовимся к отопительному сезону, в частности, продолжаем импортировать газ. По нашему внутреннему плану запасы газа должны быть еще большими", - отметил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Сейчас в украинских ПХГ в режиме "таможенный склад" хранится 3,3 млрд кубометров газа, который принадлежит иностранным трейдерам и частным компаниям-резидентам.

"Есть определенные опасения, связанные с возможным реэкспортом газа, принадлежащего нерезидентами. Могу успокоить: за четыре месяца сезона закачки-2021 нерезиденты реэкспортировали 0,06 млрд куб. м. Все остальные запасы либо реализованы на украинском рынке, либо и в дальнейшем остаются в ПХГ", ‒ отметил Сергей Перелома, врио генерального директора "Укртрансгаза".

Напомнив, максимум газа в подземных хранилищах Украины был достигнут 20 октября 2020 года - 28,44 млрд кубометров. После этого Украина начала отбор газа. Закачка газа началась 30 апреля 2021 года. Минимум в хранилищах составил 15,29 млрд кубометров.

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Нафтогаз Украины