Украинские партнеры Манафорта требовали не регистрировать доходы, - адвокат

Адвокат Пола Манафорта заявил, что украинские бизнес-партнеры манафорта требовали, что бы он не регистрировал доходы

Во время судебного заседания, адвокат Томан Зенле заявил, что политтехнолог Пол Манафорт получал незарегистрированные доходы, так как это было условием от его украинских коллег. Об этом сообщает AP.

31 июля 2018 начался суд над Полом Манафортом, который обвиняется в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов за почти 10 лет работы с бывшим руководством Украины.

Следствие считает, что за время работы в Украине, Манафорт заработал более 60 миллионов долларов.

За данным следствия, Манафорт сотрудничал с Виктором Януковичем, Ринатом Ахметовым и Сергеем Левочкиным, а так же другими людьми, которые были приближенными до экс-президента Украины.

"Они требовали, чтобы это было сделано именно таким образом", - подчеркнул во время суда Зенле.

За свои услуги политтехнолога в Украине, экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа получал деньги через тайные схемы.

Также, адвокат добавил, что его подзащитный не собирался вводить в заблуждение власти США о своих доходах.

Напомним, следователи группы Мюллера предоставили документы сотрудничества Манафорта и Януковича. В электронной переписке обговаривается политическая кампания Виктора Януковича и Партии регионов во время рабочих поездок украинского политика.