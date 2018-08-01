Українські партнери Манафорта вимагали не реєструвати доходи, - адвокат

Адвокат Пола Манафорта заявив, що українські бізнес-партнерів Манафорта вимагали, що б він не реєстрував доходи

Під час судового засідання, адвокат Томан Зенле заявив, що політтехнолог Пол Манафорт отримував незареєстровані доходи, так як це було умовою від його українських колег. Про це повідомляє AP.

31 липня 2018 почався суд над Полом Манафортом, який звинувачується у відмиванні грошей, ухилянні від сплати податків за майже 10 років роботи з колишнім керівництвом України.

Слідство вважає, що за час роботи в Україні, Манафорт заробив більше 60 мільйонів доларів.

За даними слідства, Манафорт співпрацював з Віктором Януковичем, Рінатом Ахметовим і Сергієм Льовочкіним, а так само іншими людьми, які були наближеними до екс-президента України.

"Вони вимагали, щоб це було зроблено саме таким чином", - підкреслив під час суду Зенле.

За свої послуги політтехнолога в Україні, екс-керівник передвиборного штабу Дональда Трампа отримував гроші через таємні схеми.

Також, адвокат додав, що його підзахисний не збирався вводити в оману владу США про свої доходи.

Нагадаємо, слідчі групи Мюллера надали документи співпраці Манафорта і Януковича. В електронному листуванні обговорюється політична кампанія Віктора Януковича і Партії регіонів під час робочих поїздок українського політика.