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Українські партизани на Запорізькій АЕС дронами-камікадзе завдали удару по ворогу, - ISW

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Запоріжжя, Четвер 21 липня 2022 04:34
Українські партизани на Запорізькій АЕС дронами-камікадзе завдали удару по ворогу, - ISW Фото: українські партизани на Запорізькій АЕС завдали удару по окупантам (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські партизани 19 липня завдали удару по окупантам на Запорізькій атомній електростанції в окупованому Енергодарі Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Український центр опору повідомив, що в результаті атаки партизанів дев'ять російських солдатів отримали поранення і невстановлене число було вбито.

За даними окупантів, російські війська на Запорізькій АЕС були атаковані за допомогою дронів-камікадзе, які володіють високою точністю і недостатньою ударною силою, щоб пошкодити ядерні реактори Запорізької АЕС.

Раніше повідомлялося, що на території Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в результаті невідомого інциденту поранено кількох окупантів, є загиблі.

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