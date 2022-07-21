Українські партизани на Запорізькій АЕС дронами-камікадзе завдали удару по ворогу, - ISW

Фото: українські партизани на Запорізькій АЕС завдали удару по окупантам (Getty Images)

Українські партизани 19 липня завдали удару по окупантам на Запорізькій атомній електростанції в окупованому Енергодарі Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Український центр опору повідомив, що в результаті атаки партизанів дев'ять російських солдатів отримали поранення і невстановлене число було вбито. За даними окупантів, російські війська на Запорізькій АЕС були атаковані за допомогою дронів-камікадзе, які володіють високою точністю і недостатньою ударною силою, щоб пошкодити ядерні реактори Запорізької АЕС.