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Украинские налогоплательщики жалуются на ГНС: в АПНУ рассказали о методах службы

Автор: Наталия Гурковская

Ассоциация налогоплательщиков (АПНУ) зафиксировала целый "шквал" жалоб от ее членов: предприятия жалуются на препятствование хозяйственной деятельности и блокирование налоговых накладных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора ВОО "Ассоциация налогоплательщиков Украины" Людмила Герасименко.

"Снова "посыпался шквал" жалоб от налогоплательщиков - наших членов: блокирование регистрации НН/РК в ЕРНН, неучет региональными налоговыми органами Таблиц данных плательщиков НДС. В некоторых регионах продолжалась практика препятствования осуществлению хозяйственной деятельности налогоплательщиками - членами Ассоциации", - сообщила она.

Герасименко также подчеркнула, что часто происходит блокировка регистрации налоговых накладных ГНС Украины.

"ГНС Украины, которая позиционирует себя надежным партнером бизнеса, должна своевременно указывать на какие-то недостатки плательщиков. А не применять сразу "карательные" методы", - заявила Герасименко.

Как известно, в конце ноября исполняющим обязанности Государственной налоговой службы стал Михаил Титарчук, до этого занимавший должность заместителя.

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