Украинские моряки с затонувшего судна у берегов Мавритании вернулись домой

Фото: траулер "Иван Голубец" ("Думская")

Ночью в Украину прибыли четверо моряков

С затонувшего летом у берегов Мавритании судна "Иван Голубец" вернулись домой четверо украинских моряков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственного секретаря Министерства иностранных дел Украины Андрея Зайца в Twitter.

Он рассказал, что возвращение украинцев произошло сегодня ночью. К судну были применены ограничительные меры.

"Хорошая утренняя новость: этой ночью из Мавритании вернулись домой четыре украинские моряки судна "Иван Голубец", в которых были применены ограничительные меры", - написал Заяц.

Напомним, в июле океанский украинский траулер "Иван Голубец" IMO 8859782, на котором несколько дней бушевал пожар, затонул у мавританского порта Нуадибу. На момент возгорания на борту траулера находилось 90 человек - граждане Украины и России. Двое людей погибли.

РБК-Украина писало, что на прошлой неделе в Одесском заливе танкер Delfi под флагом Молдовы сорвало с якоря и начал удаляться в сторону пляжа Ланжерон в Одессе. Экипаж состоял из трех граждан Украины. Они отказывались эвакуироваться. Однако позже все-таки была проведена спецоперация, в результате которой их сняли с борта.

РБК-Украина писало, что двое из трех моряков танкера Delfi, который сел на мель в Одессе, находятся в больнице. Позже стало известно, что танкер мог быть задействован в контрабандной перевалке нефтепродуктов.