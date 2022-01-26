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Українські моряки провели акцію протесту під МІУ: що відомо

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Київ, Середа 26 січня 2022 15:12
Українські моряки провели акцію протесту під МІУ: що відомо Фото: українські моряки провели акцію протесту під МІУ (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Під будівлею Міністерства інфраструктури у Києві відбувся мітинг українських моряків. Вони вимагають звільнення голови морської адміністрації Віталія Кіндратіва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на організаторів мітингу.

За словами мітингувальників, вони вимушені платити за "домальовування" стажу. Як відомо, продовження морських документів за стажем розпочалося після скасування іспиту.

Крім того, за їх словами, влітку активісти USU, яку очолює Христина Король, нібито ініціювали блокування електронного реєстру морських документів.

Студенти не могли отримати диплом про закінчення морських навчальних закладів, моряки зі стажем не могли піти в рейс.

Моряки також звинувачують Король та Кіндратіва в організації корупційної схеми з "домалюванням" стажу.

Постраждалі моряки вже подали заяву до СБУ та вимагають, щоб усіх фігурантів справи покарали за корупцію.

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