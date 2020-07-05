Украинские моряки получат более 70 квартир, в том числе военные из Крыма

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские моряки получат более 70 квартир. В их числе военные из Крыма, которые не предали Украину в 2014 году.

Об этом глава государства объявил во время торжества по случаю Дня Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины в Одессе, передает пресс-служба Офиса президента.

"Сегодня украинские моряки получат более 70 квартир. В частности, моряки из Крыма, которые в 2014 году не изменили Украине", - цитирует слова Зеленского его пресс-служба.

Также президент заявил, что Украина не простит тех, кто не позволил украинским морякам защитить Крым и не простит российских оккупантов, которые аннексировали украинский полуостров.

Напомним, РФ оккупировала крымский полуостров в 2014 году. Украинский парламент официально объявил 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма Российской Федерацией.