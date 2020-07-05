Українські моряки отримають понад 70 квартир, в тому числі військові з Криму

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські моряки отримають понад 70 квартир. У їх числі військові з Криму, які не зрадили Україну у 2014 році.

Про це голова держави оголосив під час урочистостей з нагоди Дня Військово-Морських сил Збройних сил України в Одесі, передає прес-служба Офісу президента.

"Сьогодні українські моряки отримають понад 70 квартир. Зокрема, моряки з Криму, які в 2014 році не змінили Україні", - цитує слова Зеленського його прес-служба.

Також президент заявив, що Україна не пробачить тих, хто не дозволив українським морякам захистити Крим і не пробачить російським окупантам, які анексували український півострів.

Нагадаємо, РФ окупувала кримський півострів в 2014 році. Український парламент офіційно оголосив 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму Російською Федерацією.