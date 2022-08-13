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Украинские морпехи уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "ТОР"

Фото: морпехи уничтожили вражеский ЗРК "ТОР" (wikimedia.org)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские морские пехотинцы уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс "ТОР". Также морпехи за неделю ликвидировали 230 российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ в Telegram.

Морпехи в составе подразделений продолжают защищать Украину. Вместе с артиллеристами пехотинцы за неделю уничтожили:

  • 230 оккупантов;
  • 3 танка и 8 БМП/БТР;
  • 7 САУ и сколько же прицепной артиллерии;
  • 3 реактивных системы залпового огня;
  • зенитно-ракетный комплекс "ТОР";
  • 6 минометных расчетов;
  • 11 единиц автомобильной техники;
  • 5 единиц спецтехники.

Также морпехи ликвидировали 3 командно-наблюдательных пункта и 5 складов с боеприпасами и топливом.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 200 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла 43 400 своих военных.

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