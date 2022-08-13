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Українські морпіхи знищили російський зенітно-ракетний комплекс "ТОР"

Фото: морпіхи знищили ворожий ЗРК "ТОР" (wikimedia.org)
Автор: Наталія Юрченко

Українські морські піхотинці знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс "ТОР". Також морпіхи за тиждень ліквідували 230 російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ у Telegram.

Морпіхи у складі підрозділів продовжують захищати Україну. Разом з артилеристами піхотинці за тиждень знищили:

  • 230 окупантів;
  • 3 танки та 8 БМП/БТР;
  • 7 САУ та скільки ж причіпної артилерії;
  • 3 реактивних системи залпового вогню;
  • зенітно-ракетний комплекс "ТОР";
  • 6 мінометних розрахунків;
  • 11 одиниць автомобільної техніки;
  • 5 одиниць спецтехніки.

Також морпіхи ліквідували 3 командно-спостережних пункти та 5 складів з боєприпасами та пальним.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ ліквідували близько 200 окупантів. Всього з початку повномасштабної війни Росія втратила 43 400 своїх військових.

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