Украинские мигранты смогут бесплатно получить вакцину от COVID в Польше

В Польше украинские мигранты смогут бесплатно получить вакцину от коронавируса. Для этого необходимо иметь "карту поляка", временный или постоянный вид на жительство.

Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, передает "Польское радио".

Для получения бесплатной вакцины иностранным гражданам достаточно лишь иметь официальные документы, которые подтверждают Польшу в качестве места для жительства. Других документов, в том числе и разрешения на работу или документ о прохождении обучения, не нужно.

"Каждый человек, который легально проживает на территории Республики Польша, и это пребывание регулируется, например, с помощью карты временного или постоянного проживания, может сделать прививку. Здесь нет ограничений, поэтому работники из Украины или других стран смогут вакцину получить бесплатно", - сказал Дворчик.

Вакцина в Польше будет доступна даже тем, кто не имеет страховки, а также бездомным.

Напомним, вакцинация в Польше началась в воскресенье, 27 декабря. Первая партия насчитывает 10 тысяч доз вакцин. До конца января в страну должны доставить 1,5 миллиона доз вакцины.

Также сообщалось, что с 28 декабря в Польше усилили карантин. Ограничения также касаются въезда в страну для украинцев.