Украинские логистические пути включили в трансъевропейскую транспортную сеть: что это даст
Европейская комиссия внесла изменения в индикативные карты Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T), включив в нее украинские логистические пути.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство инфраструктуры.
Отмечается, что это решение является стратегическим шагом в процессе интеграции нашей страны в ЕС и будет способствовать реализации инициативы "Пути солидарности" по экспорту аграрной продукции и доставке гуманитарной помощи в Украину.
Были внесены следующие изменения:
- Северо-Балтийский коридор продлили через Львов и Киев до Мариуполя;
- Балто - Черноморско - Эгейский коридор продолжили через Львов, Черновцы (Румынию и Молдову) в Одессу;
- коридоры Балтийское море - Адриатическое море и Рейн - Дунай будут проходить через Львов.
Включение украинских логистических маршрутов в TEN-T позволяет:
- устранить имеющиеся препятствия при проведении логистических операций;
- привлечь европейские инвестиции для модернизации транспортной инфраструктуры;
- получить доступ к инструментам помощи ЕС в вопросе развития украинской части TEN-T;
- развивать мультимодальные перевозки;
- уменьшить логистические затраты;
- повысить качество услуг при перевозке товаров.
Кроме этого, комиссия исключила из сети TEN-T российские и белорусские маршруты и снизила в статусе маршруты на территории ЕС на стыках с этими странами.
Добавим, что TEN-T создается ЕС для того, чтобы соединить Европу с запада на восток и с севера на юг сетью автодорог, железных дорог, аэропортов и водных путей. Развитие транспортной системы будет происходить в два этапа: к 2030 году должно завершиться построение "ключевой" сети и к 2050 году - "общей" сети.
Отметим, что Украина вошла в TEN-T в 2017 году. До 2030 в Украине планируется реализовать проекты на общую сумму 4,45 млрд евро. Это самый большой показатель среди всех государств "Восточного партнерства" ЕС.
Как сообщалось ранее, Украина подписала с Польшей меморандум об усилении сотрудничества в железнодорожной сфере.