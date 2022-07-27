ua ru
Ср, 27 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинские логистические пути включили в трансъевропейскую транспортную сеть: что это даст

Новина українською →
Среда 27 июля 2022 18:18
Украинские логистические пути включили в трансъевропейскую транспортную сеть: что это даст Фото: украинские логистические пути включили в трансъевропейскую транспортную сеть (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Европейская комиссия внесла изменения в индикативные карты Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T), включив в нее украинские логистические пути.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство инфраструктуры.

Отмечается, что это решение является стратегическим шагом в процессе интеграции нашей страны в ЕС и будет способствовать реализации инициативы "Пути солидарности" по экспорту аграрной продукции и доставке гуманитарной помощи в Украину.

Были внесены следующие изменения:

  • Северо-Балтийский коридор продлили через Львов и Киев до Мариуполя;
  • Балто - Черноморско - Эгейский коридор продолжили через Львов, Черновцы (Румынию и Молдову) в Одессу;
  • коридоры Балтийское море - Адриатическое море и Рейн - Дунай будут проходить через Львов.

Включение украинских логистических маршрутов в TEN-T позволяет:

  • устранить имеющиеся препятствия при проведении логистических операций;
  • привлечь европейские инвестиции для модернизации транспортной инфраструктуры;
  • получить доступ к инструментам помощи ЕС в вопросе развития украинской части TEN-T;
  • развивать мультимодальные перевозки;
  • уменьшить логистические затраты;
  • повысить качество услуг при перевозке товаров.

Кроме этого, комиссия исключила из сети TEN-T российские и белорусские маршруты и снизила в статусе маршруты на территории ЕС на стыках с этими странами.

Украинские логистические пути включили в трансъевропейскую транспортную сеть: что это даст

Добавим, что TEN-T создается ЕС для того, чтобы соединить Европу с запада на восток и с севера на юг сетью автодорог, железных дорог, аэропортов и водных путей. Развитие транспортной системы будет происходить в два этапа: к 2030 году должно завершиться построение "ключевой" сети и к 2050 году - "общей" сети.

Отметим, что Украина вошла в TEN-T в 2017 году. До 2030 в Украине планируется реализовать проекты на общую сумму 4,45 млрд евро. Это самый большой показатель среди всех государств "Восточного партнерства" ЕС.

Как сообщалось ранее, Украина подписала с Польшей меморандум об усилении сотрудничества в железнодорожной сфере.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Украина МИУ
NEWS
Карта войны в Украине: что происходит на фронтах 27 июля
Карта войны в Украине: что происходит на фронтах 27 июля
DAILY
"Нафтогаз" вошел в дефолт. Компания не заплатила долг и обвинила в этом Кабмин
Юрий Дощатовспециальный корреспондент "Нафтогаз" вошел в дефолт. Компания не заплатила долг и обвинила в этом Кабмин