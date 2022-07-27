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Українські логістичні шляхи включили до Транс’європейської транспортної мережі: що це дасть

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Середа 27 липня 2022 18:18
Українські логістичні шляхи включили до Транс’європейської транспортної мережі: що це дасть Фото: українські логістичні шляхи включили до Транс’європейської транспортної мережі (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Європейська комісія внесла зміни до індикативних мап Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T), включивши до неї українські логістичні шляхи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство інфраструктури.

Зазначається, що це рішення є стратегічним кроком у процесі інтеграції нашої країни в ЄС та сприятиме реалізації ініціативи "Шляхи солідарності" щодо експорту аграрної продукції та доставки гуманітарної допомоги в Україну.

Було внесено такі зміни:

  • Північно - Балтійський коридор продовжили через Львів та Київ до Маріуполя;
  • Балто - Чорноморсько - Егейський коридор продовжили через Львів, Чернівці (Румунію і Молдову) до Одеси;
  • коридори Балтійське море - Адріатичне море та Рейн - Дунай проходитимуть через Львів.

Включення українських логістичних маршрутів до TEN-T дозволяє:

  • усунути наявні перешкоди при проведенні логістичних операцій;
  • залучити європейські інвестиції для модернізації транспортної інфраструктури;
  • отримати доступ до інструментів допомоги ЄС у питанні розбудови української частини TEN-T;
  • розвивати мультимодальні перевезення;
  • зменшити логістичні витрати;
  • підвищити якість послуг при перевезенні товарів.

Крім цього, комісія виключила з мережі TEN-T російські та білоруські маршрути і понизила в статусі маршрути на території ЄС на стиках з цими країнами.

Українські логістичні шляхи включили до Транс’європейської транспортної мережі: що це дасть

Додамо, що TEN-T створюється ЄС для того, аби з'єднати Європу з заходу на схід та з півночі на південь мережею автодоріг, залізниць, аеропортів та водних шляхів. Розвиток транспортної системи відбуватиметься в два етапи: до 2030 року має завершитися побудова "ключової" мережі та до 2050 року - "загальної" мережі.

Зазначимо, що Україна увійшла до TEN-T у 2017 році. До 2030 в Україні планується реалізувати проекти на загальну суму 4,45 млрд євро. Це найбільший показник серед всіх держав "Східного партнерства" ЄС.

Як повідомлялося раньше, Україна підписала з Польщею меморандум про посилення співпраці в залізничній сфері.

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