UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украинские легкоатлетки Рыжикова и Ткачук завершили выступление на Олимпиаде в шестерке лучших

Автор: Инна Собора

Украинские легкоатлетки Анна Рыжикова и Виктория Ткачук удачно выступили в финале Олимпиады в забеге на 400 метров с барьерами. Рыжикова финишировала пятой (53,48), Ткачук - с лучшим результатом в карьере шестая (53,79).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НОК.

"Просто фантастический забег выдали участницы финала на 400 метров с барьерами, в котором принимали участие сразу две представительницы Украины. Выйдя в решающую стадию с седьмым и восьмым временем соответственно, Анна Рыжикова и Виктория Ткачук улучшили свои результаты", - сообщили в НОК.

Кроме того, в финале были установлены мировой и европейский рекорды.

"Украинки Анна Рыжикова и Виктория Ткачук, которые уже переписали историю, выйдя обе в финал, показали высокий результат, заняв соответственно 5-е (53,48) и 6-е (53,79) место", - утверждают в Национальном олимпийском комитете Украины.

Ранее сообщалось, что сегодня, 4 августа, Украина получит как минимум две медали Олимпиады в Токио, которые могут быть и золотыми.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная УкраиныОлимпиада 2020Легкая атлетика