Українські легкоатлетки Рижикова і Ткачук завершили виступ на Олімпіаді у шістці найкращих

Українські легкоатлетки Анна Рижикова та Вікторія Ткачук вдало виступили у фіналі Олімпіади в забігу на 400 метрів з бар'єрами. Рижикова фінішувала п’ятою (53,48), Ткачук - з кращим результатом в кар’єрі шоста (53,79).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НОК .

"Просто фантастичний забіг видали учасниці фіналу на 400 метрів з бар'єрами, в якому брали участь одразу дві представниці України. Вийшовши до вирішальної стадії з сьомим та восьмим часом відповідно, Анна Рижикова та Вікторія Ткачук покращили свої результати", - повідомили у НОК.

Крім того, у фіналі були встановлені світовий і європейський рекорди.

"Українки Анна Рижикова та Вікторія Ткачук, які вже переписали історію, вийшовши обидві до фіналу, показали високий результат, посівши відповідно 5-е (53,48) та 6-е (53,79) місце", - стверджують у Національному олімпійському комітеті України.