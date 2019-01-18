Украинские консулы вернули домой 64 моряков, - МИД

Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Всего из-под стражи в других странах было освобождено 394 украинцев

Украинские консулы вернули 64 украинских моряков из-под стражи в других странах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства иностранных дел.

Как отмечается, всего 394 граждан Украины были освобождены из-под стражи.

"Дипломатия - сложный механизм. Но граждане Украины могут быть уверены, что консул Украины – это друг, который придет на помощь! Наши консулы вернули: 64 украинских моряка; 13 лиц, которые пострадали от торговли людьми", - говорится в сообщении.

Кроме того, в МИД подчеркивают, что работа консулов не всегда означает дружбу с другой страной.

"Важно понимать, что дипотношения с Россией не следует путать с дружбой. Это политический инструмент, который мы используем в той мере, в какой это соответствует интересам Украины", - цитирует министерство главу МИД Павла Климкина.

Напомним, суд в России 15 и 16 января продлил срок ареста 24 украинским морякам, которых РФ незаконно задержала в Керченском проливе.

Как писало РБК-Украина, министр обороны Украины Степан Полторак выразил уверенность, что захваченные в Керченском проливе украинские моряки вернуться в Украину.