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Українські консули повернули додому 64 моряків, - МЗС

Новини » Політика    18.01.2019 - 16:01
Українські консули повернули додому 64 моряків, - МЗС
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Всього з-під варти в інших країнах було звільнено 394 українців

Українські консули повернули 64 українських моряків з-під варти в інших країнах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства закордонних справ. 

Як зазначається, загалом 394 громадян України було звільнено з-під варти.

"Дипломатія - складний механізм. Але громадяни України можуть бути впевненими, що консул України – це друг, який прийде на допомогу! Наші консули повернули: 64 українських моряки; 13 осіб, які постраждали від торгівлі людьми", - йдеться в повідомленні. 

Крім того, у МЗС наголошують, що робота консулів не завжди означає дружбу із іншою країною.

"Важливо розуміти, що дипвідносини з Росією не слід плутати з дружбою. Це політичний інструмент, який ми використовуємо в тій мірі, в якій це відповідає інтересам України", - цитує міністерство главу МЗС Павла Клімкіна. 

Українські консули повернули додому 64 моряків, - МЗС

Нагадаємо, суд у Росії 15 та 16 січня продовжив строк арешту 24 українським морякам, яких РФ незаконно затримала в Керченській протоці.

Як писало РБК-Україна, міністр оборони України Степан Полторак висловив упевненість, що захоплені в Керченській протоці українські моряки повернутися в Україну

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