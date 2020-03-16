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Украинские консульские службы приостановили выдачу виз

Новости » Коронавирус     16.03.2020 - 04:16
Украинские консульские службы приостановили выдачу виз
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ограничения будут действовать на время карантина

Консульские зарубежные учреждения, консульские отделы в международных пунктах пропуска и Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины временно прекращают ведение приема граждан и выдачу виз на фоне распространение заболеваемости на коронавирус. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Отмечается, что выдача виз приостановилась уже с 14 марта. Решение принято в связи с объявлением в Украине карантина.

Информация о возобновлении работы будет обнародована дополнительно.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса в Украине было принято решение о закрытие границы для иностранцев на две недели. Ограничения начали действовать в 00:00 16 марта.

Согласно решению СНБО, которое вчера поддержал Кабмин и ввел своим указом президент Владимир Зеленский, на украинской границе закрывается почти половина пунктов пропуска, а с 17 марта полностью прекратится авиасообщение, железнодорожные и автобусные перевозки

Напомним, по состоянию на 23:00 15 марта, за рубежом находятся шесть украинцев, зараженных коронавирусом.

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