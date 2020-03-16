Українські консульські служби призупинили видачу віз

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обмеження діятимуть на час карантину

Консульські закордонні установи, консульські відділи в міжнародних пунктах пропуску та Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України тимчасово припиняють ведення прийому громадян та видачу віз на фоні поширення захворюваності на коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

Зазначається, що видача віз призупинилась вже із 14 березня. Рішення прийнято у зв’язку із оголошенням в Україні карантину.

Інформацію про поновлення роботи буде оприлюднено додатково.

Раніше повідомлялося, що через коронавірус в Україні було прийнято рішення про закриття кордону для іноземців на два тижні. Обмеження почали діяти в 00:00 16 березня.

Згідно з рішенням РНБО, яке вчора підтримав Кабмін і ввів своїм указом президент Володимир Зеленський, на українському кордоні закривається майже половина пунктів пропуску, а з 17 березня повністю припиниться авіасполучення, залізничні та автобусні перевезення

Нагадаємо, станом на 23:00 15 березня, за кордоном перебувають шість українців, заражених коронавірусом.