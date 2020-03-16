ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українські консульські служби призупинили видачу віз

Новини » Коронавірус     16.03.2020 - 04:16
Українські консульські служби призупинили видачу віз
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обмеження діятимуть на час карантину

Консульські закордонні установи, консульські відділи в міжнародних пунктах пропуску та Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України тимчасово припиняють ведення прийому громадян та видачу віз на фоні поширення захворюваності на коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

Зазначається, що видача віз призупинилась вже із 14 березня. Рішення прийнято у зв’язку із оголошенням в Україні карантину.

Інформацію про поновлення роботи буде оприлюднено додатково.

Раніше повідомлялося, що через коронавірус в Україні було прийнято рішення про закриття кордону для іноземців на два тижні. Обмеження почали діяти в 00:00 16 березня.

Згідно з рішенням РНБО, яке вчора підтримав Кабмін і ввів своїм указом президент Володимир Зеленський, на українському кордоні закривається майже половина пунктів пропуску, а з 17 березня повністю припиниться авіасполучення, залізничні та автобусні перевезення

Нагадаємо, станом на 23:00 15 березня, за кордоном перебувають шість українців, заражених коронавірусом.

Українцям, які повертаються з Австрії, рекомендують пройти тест на коронавірус МЗС оприлюднило дані по українцям за кордоном, зараженим коронавірусом
Новини України МЗСКоронавірусвизы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся