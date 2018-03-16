Украинские клубы в еврокубках заработали более 35 млн евро

Все украинские команды заработали в еврокубках более 35 млн евро. Соответствующая информация выплывает из данных, опубликованных на сайте УЕФА.

Донецкий "Шахтер" суммарно заработал 24,7 млн евро: 12,7 - за групповой этап Лиги чемпионов (6 за четыре победы и еще 6 за выход в 1/8).

Киевское "Динамо" заработало почти 6,7 млн евро: 2,6 млн за участие в Лиге Европы УЕФА, 1,44 млн за 4 победы, 120 тысяч евро за ничью и 600 тысяч за выход из группы с первого места, 500 тысяч евро за участие в 1/16 финала турнира, 750 тысяч евро за участие в 1/8 финала. Еще 260 тысяч евро команда Александра Хацкевича получит в качестве выплаты за непопадание в Лигу чемпионов и бонус за третий квалификационный раунд ЛЧ - 420 тысяч евро.

Луганская "Заря" занесла себе в копилку 3,32 млн евро за участие в групповом раунде Лиги Европы. "Александрия" получит в сумме 480 тысяч евро за участие в третьем отборочном раунде и раунде плей-офф Лиги Европы. Донецкий "Олимпик" заработал 235 тысяч евро за участие в третьем отборочном раунде ЛЕ.

Украина лишилась всех представителей в еврокубках сезона 2017/18. Последним выбыло "Динамо", проигравшее по сумме двух матчей 1/8 финала Лиги Европы римскому "Лацио" (2:2, 0:2).

Напомним, по итогам матчей плей-офф еврокубков на этой неделе (13-15 марта) отрыв Украины от Бельгии и Турции в таблице коэффициентов УЕФА сохранился, а отставание от Португалии увеличилось.