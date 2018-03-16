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Українські клуби в єврокубках заробили понад 35 млн євро

НовиниСпорт    16.03.2018 - 12:32
Фото: донецький "Шахтар" в матчі проти "Роми" (facebook.com/fcshakhtar)
Фото: донецький "Шахтар" в матчі проти "Роми" (facebook.com/fcshakhtar)

Найбільше отримав донецький "Шахтар"

Всі українські команди заробили в єврокубках понад 35 млн євро. Відповідна інформація випливає з даних, опублікованих на сайті УЄФА.

Донецький "Шахтар" сумарно заробив 24,7 млн ​​євро: 12,7 - за груповий етап Ліги чемпіонів (6 за чотири перемоги і ще 6 за вихід в 1/8).

Київське "Динамо" заробило майже 6,7 млн ​​євро: 2,6 млн за участь в Лізі Європи УЄФА, 1,44 млн за 4 перемоги, 120 тисяч євро за нічию і 600 тисяч за вихід з групи з першого місця, 500 тисяч євро за участь в 1/16 фіналу турніру, 750 тисяч євро за участь в 1/8 фіналу. Ще 260 тисяч євро команда Олександра Хацкевича отримає в якості виплати за непопадання в Лігу чемпіонів і бонус за третій кваліфікаційний раунд ЛЧ - 420 тисяч євро.

Луганська "Зоря" занесла собі в скарбничку 3,32 млн євро за участь в груповому раунді Ліги Європи. "Олександрія" отримає в сумі 480 тисяч євро за участь в третьому відбірковому раунді і раунді плей-офф Ліги Європи. Донецький "Олімпік" заробив 235 тисяч євро за участь в третьому відбірковому раунді ЛЄ.

Україна втратила всіх представників в єврокубках сезону 2017/18. Останнім вибуло "Динамо", який програв за сумою двох матчів 1/8 фіналу Ліги Європи римському "Лаціо" (2:2, 0:2).

Нагадаємо, за підсумками матчів плей-офф єврокубків на цьому тижні (13-15 березня) відрив України від Бельгії та Туреччини в таблиці коефіцієнтів УЄФА зберігся, а відставання від Португалії збільшився.

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Теги: Динамо, Шахтар, Ліга Європи, Олимпик, Заря, Александрия, Ліга чемпіонів
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