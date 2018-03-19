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Украинские каратисты завоевали три бронзы на турнире в Роттердаме

НовостиСпорт    19.03.2018 - 09:19
Фото: украинские каратистки (noc-ukr.org)
Фото: украинские каратистки (noc-ukr.org)

Отличились Анжелика Терлюга, Анита Серегина и Галина Мельник

Сборная Украины завоевала три бронзовые награды на турнире серии Karate 1 Premier League в Роттердаме, которую проводит Всемирная федерация каратэ (WKF). Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

Отличились Анжелика Терлюга, Анита Серегина и Галина Мельник. Украинские каратисты соревновались в Роттердаме в категории кумитэ (схватки).

Еще трое наших бойцов остановились в шаге от награды, заняв пятые места.

В турнирах Премьер-лиги могут участвовать спортсмены, входящие в топ-100 рейтинга WKF. Участие в них важна для получения рейтинговых очков, что имеет большое значение для попадания на летние Игры Олимпиады-2020 в Токио.

Напомним, украинские дзюдоисты завоевали четыре награды на этапе Гран-при по дзюдо в Марокко, который проходил в Агадире. Золотую медаль выиграла Елизавета Каланина, "серебро" получила Анастасия Турчин, а бронзовые медали заработали Кенджау Ньябали и Александр Гордиенко.

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Теги: Олимпиада, Токио, соревнования
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