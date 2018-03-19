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Українські каратисти завоювали три бронзи на турнірі в Роттердамі

НовиниСпорт    19.03.2018 - 09:19
Фото: українські каратистки (noc-ukr.org)
Фото: українські каратистки (noc-ukr.org)

Відзначилися Анжеліка Терлюга, Аніта Серьогіна та Галина Мельник

Збірна України здобула три бронзові нагороди на турнірі серії Karate 1 Premier League в Роттердамі, яку проводить Всесвітня федерація карате (WKF). Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

Відзначилися Анжеліка Терлюга, Аніта Серьогіна та Галина Мельник. Українські каратисти змагалися в Роттердамі в категорії куміте (сутички).

Ще троє наших бійців зупинились за крок до нагороди, посівши п’яті місця. 

В турнірах Прем'єр-ліги можуть брати участь спортсмени, які входять до топ-100 рейтингу WKF. Участь в них важлива для здобуття рейтингових очок, що має велике значення для потрапляння на літні Ігри Олімпіади-2020 в Токіо.

Нагадаємо, українські дзюдоїсти завоювали чотири нагороди на етапі Гран-прі з дзюдо в Марокко, який проходив в Агадірі. Золоту медаль виграла Єлизавета Каланіна, "срібло" отримала Анастасія Турчин, а бронзові медалі заробили Кенджау Ньябалі і Олександр Гордієнко.

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Теги: Олімпіада, Токио, соревнования
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