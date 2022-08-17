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Украинские хоккеисты получили особый статус в Балтии

Фото: На льду украинские гранды – "Сокол" и "Кременчуг" (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Латвийская хоккейная лига, которая в сезоне 2022/23 станет открытым чемпионатом, усилила спортивную изоляцию РФ и Беларуси, а также одновременно поддержала украинский хоккей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФХУ.

Украинские хоккеисты не будут считаться легионерами в грядущем сезоне балтийской Optimice Ice Hockey League, а россияне и белорусы получили бан на участие. Дирекция турнира одобрила такое решение по просьбе Международной федерации хоккея (ИИХФ).

В сезоне 2022/23 лига расширится до девяти клубов и станет объединенным чемпионатом Латвии и Литвы. 3 сентября старт в чемпионате возьмут 6 латвийских команд ("Призма", "Земгале", "Динабург", "Мого" и рижское "Динамо") и 3 литовских коллектива ("Хоккей Панкс", "Каунас Сити" и "Энергия") .

Регулярный сезон сыграют в 4 круга. По его итогам сформируют четвертьфинальные пары. Лучшая по итогам чемпионата команда каждой из стран будет иметь статус чемпиона, а триумфатор плей-офф будет признан чемпионом Балтии.

Ранее киевский "Сокол" отпустил форварда Михнова в чемпионат Румынии. Там ветеран, проведший в родном клубе последние два сезона, будет защищать цвета столичного "Стяуа".

К слову, в сезоне 2022/23 "Кременчуг" сыграет в Континентальном кубке вместо "Сокола".

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хоккей