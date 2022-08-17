Українські хокеїсти отримали особливий статус у Балтії

Українські хокеїсти не вважатимуться легіонерами в прийдешньому сезоні балтійської Optibet Ice Hockey League, а росіяни та білоруси отримали бан на участь. Дирекція турніру схвалила таке рішення на прохання Міжнародної федерації хокею (ІІХФ).

У сезоні 2022/23 ліга розшириться до дев'яти клубів і стане об'єднаним чемпіонатом Латвії та Литви. 3 вересня старт у чемпіонаті візьмуть 6 латвійських команд ("Призма", "Земгале", "Дінабург", "Мого" та ризьке "Динамо") і 3 литовських колективи ("Хокей Панкс", "Каунас Сіті" та "Енергія").

Регулярний сезон зіграють у 4 кола. За його підсумками сформують чвертьфінальні пари. Найкраща за підсумками чемпіонату команда кожної з країн матиме статус чемпіона, а тріумфатор плей-офф буде визнаний чемпіоном Балтії.

Раніше київський "Сокіл" відпустив форварда Міхнова в чемпіонат Румунії. Там ветеран, який провів у рідному клубі останні два сезони, захищатиме кольори столичного "Стяуа".