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Українські хокеїсти отримали особливий статус у Балтії

Фото: На льоду українські гранди – "Сокіл" і "Кременчук" (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Латвійська хокейна ліга, що в сезоні 2022/23 стане відкритим чемпіонатом, посилила спортивну ізоляцію РФ і Білорусі та водночас підтримала український хокей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФХУ.

Українські хокеїсти не вважатимуться легіонерами в прийдешньому сезоні балтійської Optibet Ice Hockey League, а росіяни та білоруси отримали бан на участь. Дирекція турніру схвалила таке рішення на прохання Міжнародної федерації хокею (ІІХФ).

У сезоні 2022/23 ліга розшириться до дев'яти клубів і стане об'єднаним чемпіонатом Латвії та Литви. 3 вересня старт у чемпіонаті візьмуть 6 латвійських команд ("Призма", "Земгале", "Дінабург", "Мого" та ризьке "Динамо") і 3 литовських колективи ("Хокей Панкс", "Каунас Сіті" та "Енергія").

Регулярний сезон зіграють у 4 кола. За його підсумками сформують чвертьфінальні пари. Найкраща за підсумками чемпіонату команда кожної з країн матиме статус чемпіона, а тріумфатор плей-офф буде визнаний чемпіоном Балтії.

Раніше київський "Сокіл" відпустив форварда Міхнова в чемпіонат Румунії. Там ветеран, який провів у рідному клубі останні два сезони, захищатиме кольори столичного "Стяуа".

До слова, у сезоні 2022/23 "Кременчук" гратиме в Континентальному кубку замість "Сокола".

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