Украинские байдарочницы стали чемпионками Европейских игр-2019

Украинские байдарочницы Мария Повх и Людмила Куклиновська стали чемпионками ІІ Европейских игр-2019 в Минске. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Наша байдарка-двойка показала первый результат в финальном заезде на 200 м. Украинские спортсменки показали время 44,781 сек, что позволило занять первое место среди 9 стран. Вторыми стали байдарочнице из Германии со временем 44,961, бронзу обеспечили себе спортсменки хозяйки соревнований белоруски с результатом 45,073.

Эта золотая медаль стала шестой в активе нашей сборной и 23 в целом.

Напомним, накануне Украина завоевала два серебра в гребле на Европейских играх.