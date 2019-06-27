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Украинские байдарочницы стали чемпионками Европейских игр-2019

Новости » Спорт    27.06.2019 - 15:07
Украинские байдарочницы стали чемпионками Европейских игр-2019

Они показали первый результат в заезде на 200 м

Украинские байдарочницы Мария Повх и Людмила Куклиновська стали чемпионками ІІ Европейских игр-2019 в Минске. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Наша байдарка-двойка показала первый результат в финальном заезде на 200 м. Украинские спортсменки показали время 44,781 сек, что позволило занять первое место среди 9 стран. Вторыми стали байдарочнице из Германии со временем 44,961, бронзу обеспечили себе спортсменки хозяйки соревнований белоруски с результатом 45,073.

Эта золотая медаль стала шестой в активе нашей сборной и 23 в целом.

Напомним, накануне Украина завоевала два серебра в гребле на Европейских играх.

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