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Українські веслувальниці стали чемпіонками Європейських ігор-2019

Новини » Спорт    27.06.2019 - 15:07
Українські веслувальниці стали чемпіонками Європейських ігор-2019
Фото: українські веслувальниці (noc-ukr.org)

Вони показали перший результат у заїзді на 200 м

Українські веслувальниці Марія Повх і Людмила Кукліновська стали чемпіонками ІІ Європейських ігор-2019 у Мінську. Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Наша байдарка-двійка показала перший результат у фінальному заїзді на 200 м. Українські веслувальниці продемонстрували час 44,781 с, що дозволило посісти першу сходинку з-поміж 9 країн. Другими стали байдарочниці з Німеччини з часом 44,961, бронзу забезпечили собі спортсменки господарки змагань білоруски з результатом 45,073.

Ця золота медаль стала шостою в активі нашої збірної і 23 загалом. Україна повертається на третє місце у турнірній таблиці.

Нагадаємо, напередодні Україна завоювала два срібла у веслуванні на Європейських іграх.

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