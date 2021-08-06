UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украинские гребцы Алтухов и Вандюк пробились в полуфинал Олимпиады

Автор: Артур Родивилов

На Олимпийских играх 2020 в Токио состоялись четвертьфинальные заезды в гребле на каноэ-одиночке среди мужчин на дистанции 1000 метров. Павел Алтухов и Юрий Вандюк вырвали последнюю путевку в полуфинал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Олимпиады.

Наши соотечественники финишировали четвертыми в своих квалификационных заездах, не попав напрямую в полуфиналы, но в четвертьфиналах, где надо было финишировать в топ-2, и Алтухов, и Вандук стали как раз вторыми, продолжив борьбу за медали.

Напомним, Людмила Лузан и Анастасия Четверикова прошли в полуфинал в гребле на каноэ-двойке. Украинские спортсменки пробились на дистанции 500 метров на Олимпиаде в Токио.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада 2020