RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Українські веслярі Алтухов і Вандюк пробилися до півфіналу Олімпіади

Автор: Артур Родивилов

На Олімпійських іграх 2020 у Токіо відбулися чвертьфінальні заїзди у веслуванні на каное-одиночці серед чоловіків на дистанції 1000 метрів. Павло Алтюхов та Юрій Вандюк вирвали останню путівку до півфіналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Олімпіади.

Наші земляки фінішували четвертими у своїх кваліфікаційних заїздах, не потрапивши безпосередньо в півфінали, але у чвертьфіналах, де треба було фінішувати в топ-2, і Алтухов, і Вандук стали якраз другими, продовживши боротьбу за медалі.

.

Нагадаємо, Людмила Лузан та Анастасія Четверикова пройшли до півфіналу у веслуванні на каное-двійці. Українські спортсменки пробилися на дистанції 500 метрів на Олімпіаді в Токіо.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олімпіада 2020