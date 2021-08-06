Українські веслярі Алтухов і Вандюк пробилися до півфіналу Олімпіади

На Олімпійських іграх 2020 у Токіо відбулися чвертьфінальні заїзди у веслуванні на каное-одиночці серед чоловіків на дистанції 1000 метрів. Павло Алтюхов та Юрій Вандюк вирвали останню путівку до півфіналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Олімпіади.

Наші земляки фінішували четвертими у своїх кваліфікаційних заїздах, не потрапивши безпосередньо в півфінали, але у чвертьфіналах, де треба було фінішувати в топ-2, і Алтухов, і Вандук стали якраз другими, продовживши боротьбу за медалі. .