Украинские города повышают цены на проезд в общественном транспорте

Так, за пользование коммунальным транспортом в нескольких областных центрах придется заплатить больше, чем в столице.

В Виннице с сегодняшнего дня стоимость проезда в маршрутных такси будет составлять 10 гривен. Это на 2 гривны дороже, чем в киевском коммунальном транспорте.

21 мая Львовский городской совет установил стоимость одной поездки в электротранспорте и автобусах на уровне 10 гривен.

Также повысили цену на проезд в автобусах и электротранспорте в Николаеве. В ближайшее время анонсируют повышение тарифов в Полтаве и в других городах.