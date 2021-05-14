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Киевсовет требует от Кабмина вернуть долги за льготные перевозки пассажиров из других городов

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Киев, Пятница 14 мая 2021 11:50
Киевсовет требует от Кабмина вернуть долги за льготные перевозки пассажиров из других городов Фото: Киевский городской совет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Киевский городской совет проголосовал за направление обращения в Кабинет министров и Верховную раду с требованием погасить задолженность за льготные перевозки пассажиров из других городов с 2016 года. Решение поддержали 88 депутатов.

Об этом сообщает официальный сайт Киевсовета.

В обращении депутаты напоминают чиновникам, что именно государство должно финансировать льготы, которые устанавливает.

"До 2016 года компенсационные выплаты за льготный проезд осуществлялись путем предоставления местным бюджетам субвенций из Государственного бюджета. Однако, в 2016 году в Бюджетный кодекс Украины были внесены изменения. Таким образом, вопреки требованиям Конституции, государство отказалось финансировать из госбюджета гарантированный ей льготный проезд, который был установлен решениями государственных органов", - сказано в обращении.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, расходы из городского бюджета Киева на компенсацию льготного проезда в 2019 году они составили 747,7 млн грн, в 2020 году - 489 млн грн, а на 2021 запланировано потратить 803, 3 млн грн.

Он отметил, что в условиях эпидемии коронавируса городу сложно выделять необходимые средства. Особенно, когда государство несправедливо продолжает изымать из бюджета Киева поступления от НДФЛ - 60% вместо 40%, как из других городов.

"В условиях ограниченного финансового ресурса и отсутствия финансовой поддержки из государственного бюджета все чаще ставится под вопрос возможность дальнейшего финансирования установленных государством льгот на перевозку из местных бюджетов. Киевский городской совет обращается к правительству и парламенту с требованием урегулировать вопрос компенсации выплат за льготный проезд из государственного бюджета", - резюмировал Кличко.

Напомним, ранее Ассоциация городов призвал Кабмин погасить миллиардные долги за проезд льготников в транспорте.

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