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Українські міста підвищують ціни на проїзд у громадському транспорті

Автор: РБК-Україна

В українських містах зростають ціни на проїзд у громадському транспорті. Відповідні рішення оприлюднено на офіційних сайтах міських рад.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Так, за користування комунальним транспортом у кількох обласних центрах доведеться заплатити більше, ніж у столиці.

У Вінниці відсьогодні вартість проїзду у маршрутних таксі складатиме 10 гривень. Це на 2 гривні дорожче, ніж у київському комунальному транспорті.

21 травня Львівська міська рада встановила вартість однієї поїздки в електротранспорті та автобусах на рівні 10 гривень.

Також підвищили ціну на проїзд в автобусах та електротранспорті у Миколаєві. Найближчим часом анонсують підвищення тарифів у Полтаві та в інших містах.

Нагадаємо, раніше міські голови обласних центрів заявили про те, що муніципалітетам доведеться підвищувати ціни на проїзд, якщо уряд не погасить кілька мільярдну заборгованість за перевезення пільгових пасажирів з інших міст, яка існує з 2016 року. Громади щороку витрачають мільярди гривень на забезпечення жителям гарантій, встановлених державою, йшлося у заяві.

Як писало РБК-Україна, найбільша заборгованість - перед Києвом. За словами мера Києва Віталія Кличка, на компенсацію пільгового проїзду у 2021 році Києвом заплановано витратити 803,3 млн грн.

У зв’язку з цим Київрада звернулася до уряду із закликом ліквідувати заборгованість за пільговий проїзд з метою недопущення підняття тарифів на проїзд у громадському транспорті.

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