Украинские гимнастки завоевали три награды на Гран-при во Франции

Украинская сборная по художественной гимнастике завоевала три награды на четвертом этапе Гран-при во французском городе Тье. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

В индивидуальных соревнованиях лидер нашей сборной Влада Никольченко завоевала бронзу в упражнениях с обручем.

В групповых упражнениях наши грации завоевали два золота, выиграв в упражнениях с пятью мячами, а также тремя обручами и двумя парами булав.

Теперь с 5 по 7 апреля на представительниц художественной гимнастики ждет этап Кубка мира в Италии.

Напомним, украинские гимнастки завоевали 4 медали на Гран-при в Израиле.