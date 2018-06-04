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Украинские гимнастки завоевали пять медалей на чемпионате Европы

НовостиСпорт    04.06.2018 - 12:09
Фото: украинские гимнастки (ukraine-rg.com.ua)
Фото: украинские гимнастки (ukraine-rg.com.ua)

В медальном зачете Украина заняла четвертое место

Украинские грации завоевали 5 медалей на чемпионате Европы, который завершился в испанской Гвадалахаре. Как сообщает пресс-служба Федерации гимнастики Украины, в активе нашей команды серебро в командном первенстве, 2 серебра и бронзу в финалах юниорок, а также серебро в финале с 5 обручами.

Украину во всех финалах среди юниорок представила лидер юниорской сборной Кристина Пограничная, которая завоевала два серебра с мячом и лентой и бронзу - с обручем.

 

В рамках юниорского первенства серебро в команде взяли Виктория Оноприенко, Кристина Пограничная и Анастасия Возняк.

Далее за медали в финалах боролась наша сборная команда в групповых упражнениях. Блестящее исполнение программы с 5 обручами принесло нашей команде высокие 22,100 и серебро в этом виде. Первое место заняла команда Италии, третье - россиянки.

Полученная оценка 22,100 является рекордной для нашей команды, а трудность 14,1 - наивысшая из всех команд.

 

В медальном зачете Украина заняла четвертое место, а по количеству завоеванных медалей - второе.

Кроме того, гимнастки завоевали квоты на Европейские игры 2019 года, которые пройдут в Минске.

Напомним, украинские гимнастки дважды поднимались на пьедестал почета на этапе мирового Кубка по художественной гимнастике, который состоялся в Ташкенте (Узбекистан).

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Теги публикации: гимнастика, чемпионат Европы, соревнования  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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