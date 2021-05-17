Украинские электростанции сокращают производство из-за бездействия НКРЭКУ, - нардеп

"Сегодня Украина в очередной раз закупила 100 МВт-часов электроэнергии из России. Это покупка, заставившая снижать мощности украинских производителей электроэнергии. Что делает независимый регулятор НКРЭКУ? Молча наблюдает и выписывает себе премии", - заявил нардеп.

По его словам, позиция НКРЭКУ приводит к искусственным убыткам украинских производителей тока, что грозит энергосистеме катастрофой.

"Это деньги, которые пойдут не на развитие отечественной отрасли, а энергетикам, шахтерам из страны агрессора", - отметил Волынец.

Напомним, Украина начала импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. С начала года импортировано более 600 млн кВт часов на 1 млрд грн.

15 апреля Рада приняла законопроект о запрете импорт тока из России и Белоусе, предоставив НКРЭКУ полномочия ограничивать доступ к межгосударственным сечениям. Президент Владимир Зеленский подписал закон 13 мая.