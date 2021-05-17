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Українські електростанції скорочують виробництво через бездіяльність НКРЕКП, - нардеп

Автор: РБК-Україна

Невиконання НКРЕКП закону про заборону імпорту призвело до розвантаження українських електростанцій і штучного обмеження їх виробництва.

Про це заявив лідер незалежної профспілки гірників, народний депутат Михайло Волинець у Facebook.

"Сьогодні Україна вчергове закупила 100 МВт-годин електроенергії з Росії. Це покупка, що змусила знижувати потужності українських виробників електроенергії. Що робить незалежний регулятор НКРЕКП? Мовчки спостерігає та виписує собі премії", - заявив нардеп.

За його словами, позиція НКРЕКП призводить до штучних збитків українських виробників струму, що загрожує енергосистемі катастрофою.

"Це гроші, що підуть не на розвиток вітчизняної галузі, а енергетикам, шахтарям з країни агресора", - наголосив Волинець.

Нагадаємо, Україна розпочала імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. З початку року імпортовано понад 600 млн кВт годин на 1 млрд грн.

15 квітня Рада схвалила законопроект про заборону імпорт струму з Росії і Білоусі, надавши НКРЕКП повноваження обмежувати доступ до міждержавних перетинів. Президент Володимир Зеленський підписав закон 13 травня.

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