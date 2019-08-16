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Украинские дзюдоисты определились с составом на чемпионат мира

Новости » Спорт    16.08.2019 - 14:47
Украинские дзюдоисты определились с составом на чемпионат мира
Фото: иллюстрированное изображения (noc-ukr.org)

Это будет последняя мировое первенство перед Олимпиадой-2020

Сборная Украины определилась с составом команды на чемпионат мира по дзюдо, который пройдет с 25 августа по 1 сентября 2019 в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Отмечается, что в столице Японии на мировое первенство соберутся сильнейшие дзюдоисты планеты, разыграют 15 комплектов наград. Это будет последний чемпионат мира по дзюдо перед Играми ХХХІІ Олимпиады, которые в следующем году пройдут также в Токио.

Состав сборной Украины

Мужчины: Артем Лесюк (60 кг), Георгий Зантарая, Богдан Ядов (оба - 66 кг), Артем Хомула (73 кг), Кеджау Ньябали (90 кг)

Женщины: Дарья Билодид, Марина Черняк (обе - 48 кг), Мария Скорая (57 кг), Елизавета Каланина, Галина Тарасова (обе - +78 кг).

Напомним, сборная Украины по итогам Кубка Европы по дзюдо, который завершился в хорватском городе Дубровник, завоевала девять наград, три из которых - высшей пробы.

На высшую ступеньку турнирного пьедестала поднялись Александр Моисей (66 кг), Виталий Шепель (90 кг) и Антон Савицкий (100 кг).

Артем Фальковский (66 кг) и Нодар Мачутадзе (+100 кг) стали серебряными призерами соревнований. Бронзовые награды завоевали Бегрибек Моргоев (60 кг), Владислав Гринчук (90 кг), Леонид Гасюк (+100 кг) и Руслана Булавина (+78 кг).

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