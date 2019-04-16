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Украинская сборная завоевала девять наград Кубка Европы по дзюдо

Новости » Спорт    16.04.2019 - 10:34
Украинская сборная завоевала девять наград Кубка Европы по дзюдо
Фото: Сборная Украины по дзюдо (facebook.com/UkraineJudoFederation)

Три из которых - высшей пробы

Сборная Украины по итогам Кубка Европы по дзюдо, который завершился в хорватском городе Дубровник, завоевала девять наград, три из которых - высшей пробы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины.

На высшую ступеньку турнирного пьедестала поднялись Александр Моисей (66 кг), Виталий Шепель (90 кг) и Антон Савицкий (100 кг).

Артем Фальковский (66 кг) и Нодар Мачутадзе (+100 кг) стали серебряными призерами соревнований. Бронзовые награды завоевали Бегрибек Моргоев (60 кг), Владислав Гринчук (90 кг), Леонид Гасюк (+100 кг) и Руслана Булавина (+78 кг).

 

Кубок Європи. Дубровнік (Хорватія). 235 учасників з 25 країн. Результати другого дня змагань. 1 місце - Віталій Шепель...

Опубліковано Федерація дзюдо України Неділя, 14 квітня 2019 р.

Напомним, женская сборная Украины стала лучшей на чемпионате Европы по борьбе.

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